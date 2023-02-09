В Киеве переименовали проспект и площадь Победы

Власти Киева переименовали проспект и площадь Победы, которые были названы в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне, в Брестский проспект и Галицкую площадь. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте Киевского городского совета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Всего киевские депутаты переименовали еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и СССР, отметил Кличко. «В Киеве продолжается процесс дерусификации», — добавил он.

Проспект Победы получил свое название в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, до этого он назывался Брест-Литовским проспектом. Площадь Победы была переименована в 1952 году, до этого она называлась Галицкой.