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51 минуту назад

Украина и Германия не ведут переговоры об истребителях

Елена Прошина

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил, что в данный момент Киев и Берлин не ведут переговоры об отправке истребителей. Об этом сообщает ТАСС.

Украина и Германия не ведут переговоры об истребителях
Фото: соцсетисоцсети

При этом Макеев добавил, что Украина всё же ведёт такие переговоры с другими странами. По его словам, после получения западных танков Украина овладела почти всем спектром оружейных систем – зенитными установками, артиллерией, бронетехникой и обучением солдат.

Этому набору, по мнению украинского посла, не хватает систем класса «воздух – воздух», а именно самолётов, которые смогут перехватывать крылатые ракеты и истребители.

«Сейчас мы ведем такие переговоры со странами, у которых есть такие машины», – сказал Макеев.

Он также подчеркнул, что Киев пока не ведёт переговоры о поставках флота и подводных лодок.

Ранее власти Швеции озвучили условие для передачи Украине истребителей.

В мире,Армия,Алексей Макеев,
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