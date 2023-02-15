Швеция назвала условие поставки истребителей Украине

Швеция готова поставить Украине истребители, но только при условии, что на этот шаг пойдут и другие страны. Такое заявление сделал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает The Washington Post.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Он не исключил возможности поставок истребителей Киеву, сказав, что «сейчас не время что-либо исключать». При этом Кристерссон отметил, что Стокгольм не станет действовать в таком вопросе в одиночку и пойдет на данный шаг, только если «другие страны сплотятся вокруг этой идеи, также как они это сделали с танками».

«Мы признаем тот факт, что для дальнейших шагов нам необходима международная коалиция. Это совершенно очевидно», — добавил он.