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1 час назад

Швеция назвала условие поставки истребителей Украине

Елена Прошина

Швеция готова поставить Украине истребители, но только при условии, что на этот шаг пойдут и другие страны. Такое заявление сделал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает The Washington Post.

Швеция назвала условие поставки истребителей Украине
Фото: WikipediaWikipedia

Он не исключил возможности поставок истребителей Киеву, сказав, что «сейчас не время что-либо исключать». При этом Кристерссон отметил, что Стокгольм не станет действовать в таком вопросе в одиночку и пойдет на данный шаг, только если «другие страны сплотятся вокруг этой идеи, также как они это сделали с танками».

«Мы признаем тот факт, что для дальнейших шагов нам необходима международная коалиция. Это совершенно очевидно», — добавил он.

Также, по словам Кристерссона, на решение о военных поставках на Украину повлияет стремление Швеции вступить в НАТО вместе с Финляндией. Он подчеркнул, что статус кандидата в альянс ставит Стокгольм «в совершенно особую ситуацию», поэтому он «сделает все возможное, чтобы поддержать Киев, но без риска для своей обороноспособности, поскольку это основная компетенция, которой должны придерживаться государства-кандидаты» в организацию.

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