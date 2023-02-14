В США вынесли приговор россиянину Владиславу Клюшину

Клюшину предъявили обвинение в преступном сговоре с целью получения незаконного доступа к компьютерам частных корпоративных сетей США, электронном мошенничестве, а также мошенничестве с ценными бумагами. Согласно материалам стороны обвинения, Клюшин вместе с сообщниками с 2018 по 2020 год вели незаконную торговлю акциями, на которой смогли заработать почти 90 миллионов долларов. Оборот акций стал возможен благодаря украденной и засекреченной информации из взломанных корпоративных сетей. В свою очередь, сторона защиты утверждала, что в распоряжении суда нет весомых доказательств того, что Клюшин вёл торговлю благодаря информации, которая была получена незаконным путём.