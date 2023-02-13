Гулявшую с теленком по Красной площади американку могут депортировать

Гражданку США Алисию Дей, которая прогулялась по Красной площади с телёнком, могут депортировать из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Троицкого суда Москвы.

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Уточняется, что в отношении Алисии поступил судебный протокол по ч. 18.8 ч. 3 КоАП РФ – «Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации». Теперь ей грозит административный штраф до 7 тысяч рублей, а также депортация из страны.

Согласно материалам дела, Дей находится в России без регистрации, хотя ранее она заявила, что пребывает в стране по туристической визе.