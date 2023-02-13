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21 минуту назад

Гулявшую с теленком по Красной площади американку могут депортировать

Елена Прошина

Гражданку США Алисию Дей, которая прогулялась по Красной площади с телёнком, могут депортировать из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Троицкого суда Москвы.

Гулявшую с теленком по Красной площади американку могут депортировать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в отношении Алисии поступил судебный протокол по ч. 18.8 ч. 3 КоАП РФ – «Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации». Теперь ей грозит административный штраф до 7 тысяч рублей, а также депортация из страны.

Согласно материалам дела, Дей находится в России без регистрации, хотя ранее она заявила, что пребывает в стране по туристической визе.

34-летняя Алисия Дей была задержана на Красной площади 1 февраля после прогулки с живым телёнком. По словам Алисии, животное было приобретено на сайте «Авито». В отношении гражданки США составили протокол по ст. 20.2 («Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), а также ст. 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.

Общество,Алисия Дей,
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