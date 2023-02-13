Канада вслед за Францией призвала сограждан покинуть Белоруссию

МИД Канады призвал своих граждан как можно быстрее покинуть Белоруссию. Об этом говорится на сайте канадского ведомства.
Отмечается, что такая рекомендация обусловлена возросшим риском произвольного применения законов, а также конфликта на Украине.
«Избегайте любых поездок в Белоруссию из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной», – указано в сообщении.
Кроме того, в МИД подчеркнули, что посольство Канады в Белоруссии «крайне ограничено» в вопросе предоставления консульских услуг, в связи с чем граждан призывают покидать страну коммерческим путем.
Ранее с аналогичным обращением к свои согражданам выступил МИД Франции.