Канада вслед за Францией призвала сограждан покинуть Белоруссию

МИД Канады призвал своих граждан как можно быстрее покинуть Белоруссию. Об этом говорится на сайте канадского ведомства.

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Отмечается, что такая рекомендация обусловлена возросшим риском произвольного применения законов, а также конфликта на Украине.

«Избегайте любых поездок в Белоруссию из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной», – указано в сообщении.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что посольство Канады в Белоруссии «крайне ограничено» в вопросе предоставления консульских услуг, в связи с чем граждан призывают покидать страну коммерческим путем.