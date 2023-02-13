В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
30 минут назад

Париж призвал французов немедленно покинуть Белоруссию

Елена Прошина

МИД Франции выступил с обращениям к своих согражданам, которые сейчас находятся в Белоруссии. Согласно рекомендации ведомства, им следует немедленно покинуть страну в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Париж призвал французов немедленно покинуть Белоруссию
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в обращении Парижа, рекомендация дана «в контексте действий России на Украине», а также закрытия воздушного пространства Белоруссии.

В Париже вспыхнули беспорядки на акции против пенсионной реформы

МИД Франции рекомендует соотечественникам воздержаться от посещения страны, а находящимся на её территории как можно быстрее уехать по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию. При этом французы, которые собираются вылететь из Беларуси, всё ещё должны запрашивать выездную визу.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что не исключает закрытие всей границы с Белоруссией.

В мире,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители