Париж призвал французов немедленно покинуть Белоруссию

МИД Франции выступил с обращениям к своих согражданам, которые сейчас находятся в Белоруссии. Согласно рекомендации ведомства, им следует немедленно покинуть страну в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Как говорится в обращении Парижа, рекомендация дана «в контексте действий России на Украине», а также закрытия воздушного пространства Белоруссии.

МИД Франции рекомендует соотечественникам воздержаться от посещения страны, а находящимся на её территории как можно быстрее уехать по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию. При этом французы, которые собираются вылететь из Беларуси, всё ещё должны запрашивать выездную визу.