Париж призвал французов немедленно покинуть Белоруссию

МИД Франции выступил с обращениям к своих согражданам, которые сейчас находятся в Белоруссии. Согласно рекомендации ведомства, им следует немедленно покинуть страну в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как говорится в обращении Парижа, рекомендация дана «в контексте действий России на Украине», а также закрытия воздушного пространства Белоруссии.
МИД Франции рекомендует соотечественникам воздержаться от посещения страны, а находящимся на её территории как можно быстрее уехать по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию. При этом французы, которые собираются вылететь из Беларуси, всё ещё должны запрашивать выездную визу.
Ранее премьер-министр Польши заявил, что не исключает закрытие всей границы с Белоруссией.