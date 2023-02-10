«Установка Министерства иностранных дел России состоит в том, что альтернативы "Талибану" в Афганистане нет. Игнорировать талибов и ввергать страну в изоляцию, как это было 90-е годы, — это очень негативный сценарий, потому что в этом случае произойдет радикализация самого "Талибана", произойдет еще большая хаотизация ситуации на территории Афганистана, и он снова станет источником угроз для стран региона. Поэтому с "Талибаном" нужно работать, не зацикливаясь на проблемах признания или непризнания [правительства талибов другими странами - прим. ред.]. "Талибан" - единственная реальная сила в Афганистане, не имеющая никаких альтернатив. Нужно исходить из этого. И в этом смысле политика МИД РФ адекватна, она отвечает и интересам самой России, и интересам стабилизации вокруг Афганистана», — заключил эксперт.