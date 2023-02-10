Востоковед, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление российского посла в Таджикистане Семена Григорьева о невыполнении представителями движения «Талибан» (запрещенная в России организация) своих обещаний после прихода к власти в Афганистане, а также оценил перспективы сотрудничества Москвы с Кабулом.
Процесс утверждения новых структур государственной власти в Афганистане и овладения ими необходимыми навыками идет небыстро, подчеркнул специалист.
«"Талибан" - это вчерашнее партизанское движение, которое не имеет опыта государственного управления, он приходит к нему постепенно. Здесь нужно набираться терпения, в том числе послу РФ в Таджикистане», — сказал Князев.
Говоря о перспективах сотрудничества Москвы и Кабула, аналитик отметил, что они «пусть медленно, но наращиваются».
«Установка Министерства иностранных дел России состоит в том, что альтернативы "Талибану" в Афганистане нет. Игнорировать талибов и ввергать страну в изоляцию, как это было 90-е годы, — это очень негативный сценарий, потому что в этом случае произойдет радикализация самого "Талибана", произойдет еще большая хаотизация ситуации на территории Афганистана, и он снова станет источником угроз для стран региона. Поэтому с "Талибаном" нужно работать, не зацикливаясь на проблемах признания или непризнания [правительства талибов другими странами - прим. ред.]. "Талибан" - единственная реальная сила в Афганистане, не имеющая никаких альтернатив. Нужно исходить из этого. И в этом смысле политика МИД РФ адекватна, она отвечает и интересам самой России, и интересам стабилизации вокруг Афганистана», — заключил эксперт.
Ранее посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев в интервью РИА Новости заявил, что после прихода власти радикальное движение «Талибан» не выполнило практически ни одно свое обещание. Дипломат напомнил, что, придя к власти, талибы обещали бороться с международными террористическими организациями, производством и контрабандой наркотиков, а также создать инклюзивное правительство.