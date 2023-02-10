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1 час назад

Посол РФ: талибы* не выполнили ни одного обещания

Мария Иванова

Посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что после прихода власти радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) не выполнило практически ни одно обещание. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол РФ: талибы не выполнили ни одного обещания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как напомнил дипломат, талибы* гарантировали, что с территории Афганистана больше не будет исходить террористических угроз.

«Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле», - подчеркнул Григорьев.

Также талибы* обещали создать инклюзивное правительство и бороться с производством и контрабандой наркотиков.

«Никакой речи об инклюзивном правительстве не идет. По данным ООН, выросла площадь посевов опиатов, в разы увеличилось производство синтетических наркотиков. Довершает эту печальную картину откровенно бедственное положение афганского народа», - заключил посол.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые арабские и западные страны решили закрыть свои посольства в Кабуле из-за угроз в сфере безопасности.

Сообщалось, что дипломаты Саудовской Аравии покинули Афганистан из-за запрета на работу для сотрудниц посольства, наложенного «Талибаном»*.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для России

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия не планирует закрывать свое диппредставительство в Кабуле.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Политика,Замир Кабулов,Семен Григорьев,МИД России,Талибан,ООН,
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