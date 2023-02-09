На Украине поставили ультиматум компании Илона Маска

Американская компания SpaceX, ограничившая доступ военных беспилотников на Украине к спутниковой связи Starlink, должна определиться, на чьей стороне она выступает, заявил в четверг советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Компании должны для себя решить: или они на стороне права на свободную жизнь и не придумывают, как навредить [украинским военным], либо они на стороне России <...>. SpaceX (Starlink) и госпожа Шотвелл (президент SpaceX Гвинн Шотвелл - прим. ТАСС), желательно выбрать конкретную опцию", - написал он в своем Twitter.

28 января Минобороны Украины сообщило об увеличении закупок беспилотников для ВСУ в этом году, на что выделит около $544 млн. Днем ранее в ведомстве заявили о формировании в украинской армии соединений из ударных дронов, которые оснастят терминалами спутниковой связи Starlink. В среду Шотвелл сообщила о решении ограничить доступ к сети спутниковой связи Starlink военных беспилотников на Украине. Она пояснила, что технология "разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием".

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователям по всему миру путем развертывания на околоземной орбите большой группировки малых космических аппаратов.

Компания SpaceX Илона Маска ограничила украинским военным доступ к спутниковому интернет-сервису Starlink, потому что ВСУ стали использовать его в наступательных целях. Об этом заявила президент компании Гвин Шотвелл.

С прошлой весны SpaceX поставляет на Украину терминалы Starlink, которые связываются со спутником и обеспечивают подключение к интернету. За это время корпорация отправила около 25 тысяч станций, а в декабре в Киеве сказали, что ожидают еще десять тысяч.

Теперь SpaceX лишила ВСУ возможности управлять беспилотниками с помощью Сети. Это объяснили тем, что сервис предоставил украинской армии широкополосную связь, чтобы защищаться от российских военных, и что Starlink никогда не предназначался для того, чтобы его использовали в качестве оружия, такого соглашения не было. Изначально у проекта были гуманитарные цели: помощь в связи для, например, больниц, банков и обычных граждан. Но в итоге ВСУ использовали Starlink для управления войсками, корректировки огня, целеуказания и запуска дронов.

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Президент SpaceX сказала: «Мы знаем, что военные используют терминалы для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали их в наступательных целях».

Комментирует ведущий аналитик научно-производственного объединения «Русские базовые информационные технологии» Александр Голышко:

— Если мы возьмем любую коммерческую систему связи, самое главное, что волнует ее владельца, который занимается телекоммуникационным бизнесом, это система биллинга — для того, чтобы предоставлять услуги за деньги. Эта система биллинга и управления этой сетью является как бы сердцем этого бизнес-проекта. В этой системе есть разные ограничители, потому что, если вы не платите, вас отключают, если вы переходите на другой тарифный план, у вас другие цены. Сделать то, что объявлено, несложно, оно там изначально было заложено.

— Каким образом спутники Starlink могли использовать для управления дронами?

— Просто интернет. Там, где летает дрон, своя система связи с этим дроном, и сигнал переадресуется туда. Он, кстати, тоже может передаваться по интернет-технологиям. Где есть эти терминалы приема со спутника, оттуда можно раздавать дальше интернет любым способом, по любой сети, по любому радиоканалу. Основная задача, я так понимаю, это управление какое-то войсками, подразделениями. Действует система радиоэлектронной борьбы, которая, во-первых, глушит этот сигнал, во-вторых, они могут определять. Недавно были сообщения, что появилось оборудование, которое определяет, где находятся эти терминалы, и против них ведется соответствующее действие.

— Возможно ли такую связь заглушить извне?

— Теоретически все возможно, но мощность этого сигнала будет такая, что будет заглушено, наверное, вообще все везде. Все искусство такой борьбы сводится именно к точечным воздействиям, потому что, если заглушить все везде, ты заглушишь и свою связь, и вообще все что угодно.

Комментирует заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин:

«Они отключили мобильную передачу, то есть это стационарные приемники, но, видимо, есть такие мобильные приемники, которые устанавливаются на дроны, либо дрон подхватывает связь с земли. Но, находясь на чужой территории, это сложно, скорее всего, это не так работает, не с земли, а именно напрямую со спутниками. Одним словом, видимо, мобильная передача, которую можно было использовать для дронов, отключена. Обычной связи с дроном хватает где-то на ближнем расстоянии, дрон может принимать команды и сигналы и передавать информацию оператору на расстоянии до 100 километров. Дальше нужен либо ретранслятор, либо спутниковый канал связи, который и обеспечивал до этого Илон Маск с его Starlink. То есть это связь, которая позволяла запускать дроны глубоко на территорию России, более 100 километров и до бесконечности, можно сказать, — на сколько хватало радиуса действия этого дрона. Я так понимаю, что Илон Маск отказался именно от этой функции. Вообще говоря, в американском обществе есть негативное отношение к участию гражданских компаний в военных проектах, там проходили целые демонстрации, специалисты писали письма. И Google, который участвовал в военной программе, вынужден был в итоге под давлением собственных специалистов, а там около трех тысяч разработчиков в свое время написали письма руководству, вышел из этого проекта и больше не участвует в военных разработках. Я думаю, что Илону Маску тоже такой имидж неприятен. Предполагаю, что ему хватает тех расходов, которые он несет, на его гуманитарные миссии, когда он раздает интернет по Украине».

Почему теперь корпорация мешает украинским военным и что имеется в виду под наступательными действиями? Комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов:

— Starlink — это, вообще, гражданская система связи. Это заявление свидетельствует о том, что все-таки западные компании, которые поддерживают космические системы связи, не хотят, чтобы их обвинили в прямом вмешательстве в боевые действия на Украине, они считают, что это может повредить их репутации.

— Почему? Они же все, по идее, поддерживают Украину.

— В целом они поддерживают Украину, но они поддерживают Украину в ее оборонительных действиях. Если речь о нынешних наступательных действиях или, возможно, в будущем, о которых украинское руководство постоянно говорит. Тут как раз очень-очень глубокое расхождение во мнениях.

— Под наступательными что имеется в виду? Ведь когда Украина наступает, по сути, с точки зрения Запада, она обороняется.

— Запад рассматривает наступательные действия как наступательную операцию. Цели Украины выйти на границы 24 февраля 2022 года, а в последующем — и на границы 1991 года вызывают политическое сочувствие, но с травматической точки зрения они вызывают на Западе большое сомнение. Там предполагается, что все будет на истощение, Украине не удастся. А во-вторых, там очень боятся эскалации до ядерного уровня.

— В таком случае что подразумевается под защитой?

— Когда пытаются удерживать свои позиции, для Запада это обозначает оборонительные действия. Когда они контрнаступают, это для Запада означает наступательные операции. Между наступлением и обороной есть различия, на Западе эти различия прекрасно понимают.

— Но ведь Запад не признает присоединение к России четырех новых областей.

— Он не признает присоединение этих четырех областей, но он не считает, что этот вопрос нужно и можно решать боевым путем.

Прошлой осенью Маск заявлял, что больше не сможет финансировать работу спутниковой сети Starlink на Украине, потому что это неразумно и не может продолжаться бесконечно — слишком большие расходы. Это было сразу после того, как бизнесмен назвал победу Украины маловероятной и предложил свой вариант решения конфликта. В частности, закрепить за Россией Крым. Но уже через несколько дней Маск сказал, что продолжит безвозмездно оплачивать работу Starlink на Украине, хотя компания теряет деньги.

Прошлой осенью Илон Маск говорил, что Starlink — единственная система связи ВСУ, которая все еще работает. При этом Россия, по словам бизнесмена, пытается активно заглушить сигнал. Для защиты SpaceX направила «огромные ресурсы».

Как отмечают военные эксперты, именно благодаря спутниковой связи Маска дроны ВСУ могли долетать до территорий в глубоком российском тылу. Например, один из беспилотников пролетел 650 километров и атаковал военный аэродром «Энгельс» в Саратовской области.

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX ограничила использование спутников Starlink для боевых дронов Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, с чем может быть связано решение Маска и как оно отразится на боеспособности украинской армии, сообщает "Московский Комсомолец".

Низкоорбитальная группировка спутников Starlink насчитывает более 2000 единиц и обеспечивает глобальный доступ в Интернет. Военнослужащие Вооруженных сил Украины используют эту спутниковую связь на всех уровнях управления. У российских войск такой связи нет.

"Я думаю, что подобное решение компании Маска связано с тем, что украинские войска стали использовать систему Starlink для обеспечения дальней связи с беспилотниками", — заявил Леонков.

Заявление SpaceX об отключении спутников Starlink для украинских беспилотников может быть провокацией. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил военный политолог Александр Перенджиев. Он подчеркнул, что в компании прекрасно понимают, что ВСУ используют ее спутники в военных целях.

«На Западе все это понимали с самого начала. Другое дело, что там в совершенстве освоили искусство «запудривания мозгов». Поэтому доверять заявлениям компании SpaceX достаточно трудно. Илон Маск часто говорил о намерениях перестать спонсировать систему Starlink в рамках ее использования ВСУ, но потом все вставало на свои места», — напомнил Перенджиев.

Он добавил, что цель подобных сообщений — расслабить российских военных и заставить действовать необдуманно. Starlink вряд ли перестанет работать в разгар поставок новых западных вооружений, поскольку система используется, в том числе, для координации работы бронетехники, заключил эксперт.

Отсутствие сети и связи не помешает ВСУ продолжать использовать беспилотники для атаки на территорию РФ.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я уверен, что, к сожалению, это никоим образом не осложнит деятельность украинских боевиков. Радоваться нечему. Я думаю, что это чисто популистское заявление со стороны компании SpaceX для каких-то экономических преференций для своей компании. Не более того».

По словам Свинцова, для «противоправных действий» с помощью БПЛА украинские солдаты будут использовать GPS и видеокамеры.