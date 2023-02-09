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13 минут назад

Киев потребовал от SpaceX выбрать "сторону" после ограничения доступа Украины к Starlink

ТАСС

Американская компания SpaceX, ограничившая доступ военных беспилотников на Украине к спутниковой связи Starlink, должна определиться, на чьей стороне она выступает, заявил в четверг советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Киев потребовал от SpaceX выбрать "сторону" после ограничения доступа Украины к Starlink
Фото: SpaceXSpaceX

"Компании должны для себя решить: или они на стороне права на свободную жизнь и не придумывают, как навредить [украинским военным], либо они на стороне России <...>. SpaceX (Starlink) и госпожа Шотвелл (президент SpaceX Гвинн Шотвелл - прим. ТАСС), желательно выбрать конкретную опцию", - написал он в своем Twitter.

28 января Минобороны Украины сообщило об увеличении закупок беспилотников для ВСУ в этом году, на что выделит около $544 млн. Днем ранее в ведомстве заявили о формировании в украинской армии соединений из ударных дронов, которые оснастят терминалами спутниковой связи Starlink. В среду Шотвелл сообщила о решении ограничить доступ к сети спутниковой связи Starlink военных беспилотников на Украине. Она пояснила, что технология "разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием".

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователям по всему миру путем развертывания на околоземной орбите большой группировки малых космических аппаратов.

Наука и техника,Михаил Подоляк,SpaceX,
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