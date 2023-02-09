Киев потребовал от SpaceX выбрать "сторону" после ограничения доступа Украины к Starlink

"Компании должны для себя решить: или они на стороне права на свободную жизнь и не придумывают, как навредить [украинским военным], либо они на стороне России <...>. SpaceX (Starlink) и госпожа Шотвелл (президент SpaceX Гвинн Шотвелл - прим. ТАСС), желательно выбрать конкретную опцию", - написал он в своем Twitter.

28 января Минобороны Украины сообщило об увеличении закупок беспилотников для ВСУ в этом году, на что выделит около $544 млн. Днем ранее в ведомстве заявили о формировании в украинской армии соединений из ударных дронов, которые оснастят терминалами спутниковой связи Starlink. В среду Шотвелл сообщила о решении ограничить доступ к сети спутниковой связи Starlink военных беспилотников на Украине. Она пояснила, что технология "разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием".