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18 минут назад

Города-призраки и подводное кладбище: тайны умирающего озера Мид

Александр Котлеткин

Одно из самых больших водохранилищ США озеро Мид продолжает высыхать. Ученые бьют тревогу, ведь исчезновение воды из водоема может сделать весь юго-запад Америки непригодным для жизни.

1/11 Затонувшая лодка на высохшем дне озера Мид
Фото: ТАСС
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2/11 Уровень воды в озере Мид снизился до рекордно низкого уровня из-за нехватки воды в реке Колорадо
Фото: ТАСС
3/11 Вид из космоса на озеро Мид
Фото: globallookpress.com
4/11 Уровень воды в озере Мид сейчас находится на минимальном уровне
Фото: ТАСС
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5/11 Благодаря белой полосе высохших камней можно представить насколько сильно высохло озеро Мид
Фото: ТАСС
6/11 Лодочные доки у Боулдер-Бич в зоне отдыха на озере Мид
Фото: ТАСС
7/11 Уровень воды в озере Мид сейчас находится на минимальном уровне
Фото: ТАСС
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8/11 Затонувшая лодка на высохшем дне озера Мид
Фото: ТАСС
9/11 Уровень воды в озере Мид у плотины Гувера
Фото: ТАСС
10/11 Уровень воды в озере Мид снизился до рекордно низкого уровня из-за нехватки воды в реке Колорадо
Фото: ТАСС
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11/11 Залив Эхо в Неваде, США. Благодаря белой полосе высохших камней можно представить насколько сильно высохло озеро Мид
Фото: globallookpress.com

Озеро Мид появилось в ходе строительства плотины Гувера в 30-е годы XX века в 30 милях от Лас-Вегаса. В 1964 году вокруг водохранилища была создана национальная зона отдыха, где ежегодно проводят свой отпуск несколько миллионов американцев. На протяжении нескольких десятилетий уровень воды в озере Мид неуклонно рос. Наивысшего значения он достиг в 1983 году. Даже сейчас вдоль береговой линии водохранилища можно увидеть так называемый «ободок ванны» - полосу породы белого цвета, которая напоминает об эпохе расцвета водоема. С тех пор воды в озере становится меньше.

В 2022 году уровень воды в озере Мид достиг критической отметки, из-за чего местные жители стали обнаруживать на дне водоема страшные находки. Так, на территории гавани Хеменуэй, был найден запечатанный в бочку скелет мужчины. По данным следствия, неизвестный был застрелен несколько десятилетий назад. Всего за один только год правоохранители обнаружили останки шести разных людей. По округе ходят легенды о подводном кладбище, куда мафиозные банды сбрасывали своих жертв.

Кроме того, из-за засухи на дне Мида обнажились остовы затопленных городов-призраков. Это привлекло в регион множество искателей сокровищ, охотников за богатствами «затерянного города» индейцев. Также считается, что водоем хранит тайну бомбардировщика B-29 Superfortress, исчезнувшего во время Второй мировой войны и клад печально известного мафиози из Вегаса Багси Сигела.

Как сейчас выглядит умирающее озеро Мид – в галерее «Рамблера».

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