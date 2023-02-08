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9 минут назад

Шольц пообещал ужесточение антироссийских санкций в годовщину СВО

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в годовщину начала СВО Евросоюз собирается усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

Шольц уточнил, что такая инициатива является «чётким сигналом Владимиру Путину». Он также добавил, что Евросоюз собирается выполнить своё обещание касательно присоединения Украины к альянсу.

«Украина – часть Европы, ее будущее – в Европейском союзе», – сказал он.

Шольц раскритиковал гонки поставок вооружения Украине

Кроме того, политик заявил, что сложившиеся «публичное соревнование» в вопросе военной помощи Украине скорее вредит единству Евросоюза. Губительны, по мнению Шольца, и некоторые внутриполитические заявления, а также критика в сторону союзников в публичном пространстве. Канцлер заверил, что Германия не собирается участвовать в таких обсуждениях.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия всегда «взвешивает» решения о поставках оружия Украине.

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