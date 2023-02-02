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26 минут назад

Шольц заявил, что поставки оружия Украине основаны на взвешенных решениях

Елена Прошина

При принятии решений о поддержке Украины, в том числе военной, Берлин «взвешивал» все свои шаги. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает «РИА Новости».

Шольц ответил на вопрос о поставках оружия Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все наши шаги мы аккуратно взвешивали, размышляли о том, чтобы предотвратить эскалацию, предотвратить, чтобы война не превратилась в войну между Россией и НАТО. Иначе это было бы ужасно. И поэтому мы все делаем и несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло», — сказал он во время общения с гражданами ФРГ в Марбурге.

Шольц отметил, что в вопросах поддержки Украины, в том числе в поставках БМП, ПВО, Patriot и танков, Германия всегда действовала сообща с союзниками, особенно с США.

«Эти шаги мы не делали в одиночку. И я четко говорю, что это и останется так», — добавил он.

При этом Шольц призвал «всегда думать, чтобы не зайти слишком далеко».

Ранее канцлер ФРГ назвал целью Берлина не допустить расширения границ России с применением силы. По его словам, Германия намерена сделать это с помощью военной и финансовой помощи Киеву, недопущения эскалации конфликта и совместных действий с союзниками.

В мире,Олаф Шольц,НАТО,
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