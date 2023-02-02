Шольц ответил на вопрос о поставках оружия Украине

«Все наши шаги мы аккуратно взвешивали, размышляли о том, чтобы предотвратить эскалацию, предотвратить, чтобы война не превратилась в войну между Россией и НАТО. Иначе это было бы ужасно. И поэтому мы все делаем и несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло», — сказал он во время общения с гражданами ФРГ в Марбурге.