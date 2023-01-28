Шольц назвал цель Германии на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России. Видео с его обращением опубликовано в субботу, передает РИА Новости.
«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — заявил канцлер.
Он озвучил три принципа, которыми Берлин намерен руководствоваться касательно украинского конфликта. Это оказание военной и финансовой помощи Киеву; недопущение эскалации конфликта с перерастанием в войну НАТО и России, а также исключительно совместные действия с союзниками.
На этой неделе Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2. На первом этапе поставки включают 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Россия в ответ направила ноту государствам НАТО.
Ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства».