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18 минут назад

Шольц назвал цель Германии на Украине

Майк Габриелян

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России. Видео с его обращением опубликовано в субботу, передает РИА Новости.

Шольц назвал цель Германии на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — заявил канцлер.

Он озвучил три принципа, которыми Берлин намерен руководствоваться касательно украинского конфликта. Это оказание военной и финансовой помощи Киеву; недопущение эскалации конфликта с перерастанием в войну НАТО и России, а также исключительно совместные действия с союзниками.

На этой неделе Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2. На первом этапе поставки включают 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.

Россия в ответ направила ноту государствам НАТО.

США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства».

В мире,Олаф Шольц,Чен Ким,НАТО,
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