Украинского офицера уволили из-за роскошного образа жизни

Офицера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Иванну Плантовскую уволили из-за роскошного образа жизни в соцсетях.

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У себя на странице девушка делилась с подписчиками фотографиями из Парижа, выкладывала снимки с дорогими автомобилями и с отдыха. После того, как о путешествиях Плантовской узнали в СМИ, в сети разразился грандиозный скандал.

Недавно офицер опубликовала новую фотографию, где она сидит на кожаном диване в черной облегающей одежде и демонстрирует атрибуты роскошной жизни. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пользователи социальной сети вновь разразились гневными высказываниями в адрес пограничницы. Также комментаторы интересовались, не уволили ли ее еще.

Позже в украинских СМИ появилась информация, что девушку все же отправили в отставку. Это произошло в конце января. До этого Плантовскую переводили из Одессы в Житомир на должность, не связанную с коммуникациями.