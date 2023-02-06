Премьер Косово согласился на нормализацию отношений с Сербией

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что согласен на предложение от Евросоюза о нормализации отношений с Сербией. Об этом Курти написал в своей социальной сети.

По словам Курти, он провёл переговоры в Приштине вместе с представителем Евросоюза Мирославом Лайчаком. По результатам разговора Курти выразил согласие на предложение о нормализации отношений между Косово и Сербией, а также добавил, что оно может стать основой для ведения дальнейших переговоров и достижения прогресса в этом вопросе.