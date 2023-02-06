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59 минут назад

Премьер Косово согласился на нормализацию отношений с Сербией

Елена Прошина

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что согласен на предложение от Евросоюза о нормализации отношений с Сербией. Об этом Курти написал в своей социальной сети.

Премьер Косово согласился на нормализацию отношений с Сербией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Курти, он провёл переговоры в Приштине вместе с представителем Евросоюза Мирославом Лайчаком. По результатам разговора Курти выразил согласие на предложение о нормализации отношений между Косово и Сербией, а также добавил, что оно может стать основой для ведения дальнейших переговоров и достижения прогресса в этом вопросе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страну могут не пустить в Евросоюз, если правительство не согласится с планом Европы по урегулированию ситуации в Косово.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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