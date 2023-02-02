Вучич: Запад не допустит Сербию в ЕС при невыполнении плана по Косово

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербии пригрозили закрыть путь в ЕС, если страна не примет европейский план косовского урегулирования. Об этом сообщает Srbija Danas.

Такое заявление Вучич сделал, выступая на заседании парламента Сербии. Он рассказал о результатах своих переговоров по Косово с делегациями США и ЕС. Встреча прошла 20 января в Белграде.

«Пять представителей самых могущественных стран мира <…> заявили, что они полны решимости устранить проблемы и не допустить новой эскалации на Балканах. <…> Мне сказали, что, если инициатива [по косовскому урегулированию] не будет реализована, Сербии грозит прекращение переговоров с ЕС, не только с прекращением дальнейших инвестиций, но и с выводом уже сделанных», - сказал Вучич.

Он подчеркнул, что главный интерес Сербии - «оставаться на европейском пути».

«Потому что европейский путь - это инвестиции и стандарты, зарплаты и пенсии, этот путь нам нужен еще и потому, что сегодня мы живем в другой реальности, нас окружают страны НАТО», - заявил сербский президент.

Ранее Вучич уже предупреждал, что Белграду, скорее всего, придется принять франко-германский план косовского урегулирования.

О плане стало известно осенью 2022 года. Пока он не был официально опубликован, но его ключевые моменты известны: Сербия и Косово смогут формально не признавать друг друга, но будут обязаны принять государственное существование друг друга в нынешних границах.

Одно из основных требований - Сербия должна будет перестать блокировать членство Косово в международных организациях при содействии России.

По словам Вучича, Брюссель поставил Сербию перед выбором: либо принять план, либо остаться без шанса на вступление в ЕС.