В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
16 минут назад

В Казахстане произошло землетрясение

Елена Прошина

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Казахстане произошло землетрясение
Фото: 

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным агентства, толчок зафиксировали в 16:02 по московскому времени. Эпицентр землетрясения расположен на юге страны между Шымкентом и Туркестаном. Он находится в 628 километрах к западу от Алма-Аты.

В Турции могут находиться до 45 тысяч российских туристов

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине в пять километров.

Известно, что в Шымкенте с населением более 1,1 миллиона человек зафиксировали землетрясение магнитудой в 2-3 балла, а в поселке Темирлан, находящемся в нескольких десятках километров от города, — в 2 балла.

Ранее стало известно, что число жертв землетрясения в Турции выросло до 1121 человека.

Напомним, что подземные толчки магнитудой 7,4 балла произошли на территории Турции, Сирии и Ливана в ночь на 6 февраля.

В мире,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители