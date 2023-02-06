В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным агентства, толчок зафиксировали в 16:02 по московскому времени. Эпицентр землетрясения расположен на юге страны между Шымкентом и Туркестаном. Он находится в 628 километрах к западу от Алма-Аты.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине в пять километров.

Известно, что в Шымкенте с населением более 1,1 миллиона человек зафиксировали землетрясение магнитудой в 2-3 балла, а в поселке Темирлан, находящемся в нескольких десятках километров от города, — в 2 балла.

Ранее стало известно, что число жертв землетрясения в Турции выросло до 1121 человека.