В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию министерства по чрезвычайным ситуациям страны.
По данным агентства, толчок зафиксировали в 16:02 по московскому времени. Эпицентр землетрясения расположен на юге страны между Шымкентом и Туркестаном. Он находится в 628 километрах к западу от Алма-Аты.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине в пять километров.
Известно, что в Шымкенте с населением более 1,1 миллиона человек зафиксировали землетрясение магнитудой в 2-3 балла, а в поселке Темирлан, находящемся в нескольких десятках километров от города, — в 2 балла.
Ранее стало известно, что число жертв землетрясения в Турции выросло до 1121 человека.
Напомним, что подземные толчки магнитудой 7,4 балла произошли на территории Турции, Сирии и Ливана в ночь на 6 февраля.