Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1121

Генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар заявил, что число жертв землетрясения на территории Турции возросло 1121 человека. Об этом сообщает местное издание AFAD.

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Он также добавил, что число раненых возросло до 7634 человека.

«Погиб 1121 человек и 7634 получили ранения. Количество разрушенных зданий составляет 2834», – рассказал Орхан Татар.