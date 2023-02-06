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10 минут назад

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1121

Елена Прошина

Генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар заявил, что число жертв землетрясения на территории Турции возросло 1121 человека. Об этом сообщает местное издание AFAD.

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1121
Фото: ТАССТАСС

Он также добавил, что число раненых возросло до 7634 человека.

«Погиб 1121 человек и 7634 получили ранения. Количество разрушенных зданий составляет 2834», – рассказал Орхан Татар.

В ночь на 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло землетрясение с магнитудой 7.4 балла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прошедшая катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в стране с 1939 года.

В мире,Происшествия,Реджеп Эрдоган,
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