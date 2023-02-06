Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1121

Генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар заявил, что число жертв землетрясения на территории Турции возросло 1121 человека. Об этом сообщает местное издание AFAD.
Он также добавил, что число раненых возросло до 7634 человека.
«Погиб 1121 человек и 7634 получили ранения. Количество разрушенных зданий составляет 2834», – рассказал Орхан Татар.
В ночь на 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло землетрясение с магнитудой 7.4 балла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прошедшая катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в стране с 1939 года.