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1 час назад

В достоверности сообщений о шаре-шпионе Китая над США усомнились

Семён Капранов
Роман Гусаров эксперт

В сообщениях американских СМИ и Пентагона об обнаружении якобы китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США много странностей и несостыковок. Об этом в комментарии Рамблеру заявил авиаэксперт Роман Гусаров, усомнившись в достоверности информации о соответствующем инциденте.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в течение нескольких дней американские военные отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, который находится над северной частью США. Он добавил, что шар "летел на высоте, значительно превышающей уровень коммерческого воздушного движения, и не представлял военной или физической угрозы на земле". Райдер заявил, что военные посоветовали президенту Джо Байдену не сбивать шар из опасений, что обломки могут представлять угрозу безопасности для людей на земле.

Странность сообщений, появившихся в США, заключается в том, что вроде бы как был обнаружен китайский разведывательный шар, и при этом он не представляет угроз. Но так не бывает. Если он разведывательный, то тогда представляет угрозу. Либо он не осуществляет разведку, и тогда действительно не представляет угрозу.

Но если предположить, что китайский шар действительно долетел до Америки, то это может быть стратосферный зонд. Такое возможно: воздушные потоки в верхних слоях атмосферы очень интересно распределены, и с их помощью зонд может пересечь океан на больших высотах. И во времена Второй Мировой войны даже были попытки Японии бомбить США с помощью таких стратосферных зондов. Но я не думаю, что сейчас - в век развития космических технологий, спутников - Китай, который входит в тройку крупнейших космических держав мира, стал бы запускать воздушные шарики, чтобы вести разведку.
Роман Гусаров
Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»

В ряде сообщений СМИ об обнаружении воздушного шара-шпиона говорится, что этот объект "размером с три автобуса".

"У меня есть сомнения в том, что такой крупный объект может подняться на большую высоту, долететь до Америки, и при этом его никто не заметит - ни пролетающие самолеты, ни средства ПВО", — заявил специалист.

Вместе с тем эксперт задался вопросом о способности США оперативно определить принадлежность стратосферного зонда какой-либо стране.

"Допустим, американцы обнаружили какой-то объект. Но с чего они решили, что он разведывательный? И почему появляются домыслы, что он именно китайский? Как это определить - на глазок? На нем были китайские иероглифы?

Представим, что Китай задумал такую операцию, построил огромный летательный аппарат, навесил на него оборудование и запустил. Но тут надо понимать, что это путь в один конец. Нет никакой возможности вернуть этот аппарат из стратосферы. Это не дирижабль, который летает на относительно небольших высотах в плотных слоях атмосферы и который с помощью моторов может долететь обратно, если хватит топлива", — отметил собеседник Рамблера.

Он добавил, что Китай не стал бы отправлять подобный зонд "в один конец".

"Ведь рано или поздно он был бы обнаружен, рано или поздно он где-то приземлится. И тогда будет найдена сверхсекретная китайская аппаратура. И будет международный скандал. Звучит все это странно. Зачем Китаю это делать? Сейчас спутники имеют такое высокое разрешение, что в разведывательных воздушных шарах нет необходимости", - заключил Гусаров.

После появления сообщений об обнаружении "шпионского шара" над США в МИД КНР призвали избегать спекуляций на эту тему, отметив, что в настоящий момент китайские власти проверяют поступившую информацию, при этом у Пекина нет намерения нарушить суверенитет или вторгаться в воздушное пространство других стран.

В мире,Видео,Патрик Райдер,Роман Гусаров,Джозеф Байден,Пентагон,
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