Странность сообщений, появившихся в США, заключается в том, что вроде бы как был обнаружен китайский разведывательный шар, и при этом он не представляет угроз. Но так не бывает. Если он разведывательный, то тогда представляет угрозу. Либо он не осуществляет разведку, и тогда действительно не представляет угрозу.



Но если предположить, что китайский шар действительно долетел до Америки, то это может быть стратосферный зонд. Такое возможно: воздушные потоки в верхних слоях атмосферы очень интересно распределены, и с их помощью зонд может пересечь океан на больших высотах. И во времена Второй Мировой войны даже были попытки Японии бомбить США с помощью таких стратосферных зондов. Но я не думаю, что сейчас - в век развития космических технологий, спутников - Китай, который входит в тройку крупнейших космических держав мира, стал бы запускать воздушные шарики, чтобы вести разведку.

Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»