В сообщениях американских СМИ и Пентагона об обнаружении якобы китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США много странностей и несостыковок. Об этом в комментарии Рамблеру заявил авиаэксперт Роман Гусаров, усомнившись в достоверности информации о соответствующем инциденте.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в течение нескольких дней американские военные отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, который находится над северной частью США. Он добавил, что шар "летел на высоте, значительно превышающей уровень коммерческого воздушного движения, и не представлял военной или физической угрозы на земле". Райдер заявил, что военные посоветовали президенту Джо Байдену не сбивать шар из опасений, что обломки могут представлять угрозу безопасности для людей на земле.
В ряде сообщений СМИ об обнаружении воздушного шара-шпиона говорится, что этот объект "размером с три автобуса".
"У меня есть сомнения в том, что такой крупный объект может подняться на большую высоту, долететь до Америки, и при этом его никто не заметит - ни пролетающие самолеты, ни средства ПВО", — заявил специалист.
Вместе с тем эксперт задался вопросом о способности США оперативно определить принадлежность стратосферного зонда какой-либо стране.
"Допустим, американцы обнаружили какой-то объект. Но с чего они решили, что он разведывательный? И почему появляются домыслы, что он именно китайский? Как это определить - на глазок? На нем были китайские иероглифы?
Представим, что Китай задумал такую операцию, построил огромный летательный аппарат, навесил на него оборудование и запустил. Но тут надо понимать, что это путь в один конец. Нет никакой возможности вернуть этот аппарат из стратосферы. Это не дирижабль, который летает на относительно небольших высотах в плотных слоях атмосферы и который с помощью моторов может долететь обратно, если хватит топлива", — отметил собеседник Рамблера.
Он добавил, что Китай не стал бы отправлять подобный зонд "в один конец".
"Ведь рано или поздно он был бы обнаружен, рано или поздно он где-то приземлится. И тогда будет найдена сверхсекретная китайская аппаратура. И будет международный скандал. Звучит все это странно. Зачем Китаю это делать? Сейчас спутники имеют такое высокое разрешение, что в разведывательных воздушных шарах нет необходимости", - заключил Гусаров.
После появления сообщений об обнаружении "шпионского шара" над США в МИД КНР призвали избегать спекуляций на эту тему, отметив, что в настоящий момент китайские власти проверяют поступившую информацию, при этом у Пекина нет намерения нарушить суверенитет или вторгаться в воздушное пространство других стран.