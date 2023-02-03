В США заметили шпионский воздушный шар «размером с три автобуса», предположительно, принадлежащий Китаю. Американские СМИ проанализировали инцидент - по их версии, он может помешать визиту госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин на следующей неделе.

Представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что правительство США в течение нескольких дней отслеживало воздушный шар, пока он летал над северной частью страны, рассказал CNN.

Он добавил, что шар «летел на высоте, значительно превышающей уровень коммерческого воздушного движения, и не представлял военной или физической угрозы на земле». Однако траектория полета воздушного шара пролегала над «рядом секретных мест» в Монтане.

Райдер заявил, что военные посоветовали президенту Джо Байдену не сбивать шар из опасений, что обломки могут представлять угрозу безопасности для людей на земле.

В Пентагоне уверены, что аэростат-разведчик принадлежит Китаю.

«Такие случаи наблюдались в течение последних нескольких лет, в том числе до прихода к власти этой администрации», - подчеркнул Райдер.

Он отметил, что США «предпринимают шаги для защиты от сбора конфиденциальной информации иностранными разведками».

Появление воздушного шара в США пришлось на «деликатный момент» - госсекретарь Энтони Блинкен , как ожидается, отправится в Пекин в ближайшие дни, по следам встречи Байдена с главой Китая Си Цзиньпином в 2022 году, отмечает Reuters.

Инцидент может саботировать надежды инвесторов на «потепление сигналов» из Пекина, в том числе на то, что примирительные формулировки в государственных СМИ являются началом более глубокого изменения курса правительства, которое в последнее время «культивировало антиамериканизм».

В то же время, по версии Reuters, ситуацию с воздушным шаром «можно поместить в контекст обычной пекинской стратегии хорошего и плохого копов». Обе страны шпионят друг за другом, используя спутники и самолеты. Близость представляет собой самый большой риск, как, к примеру, при столкновении американского самолета EP-3 с китайским истребителем в 2001 году. Это привело к гибели китайского пилота и крупному дипломатическому скандалу.

«Этот воздушный шар может означать эскалацию, но ею также был прошлогодний визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань», - подчеркнуло агентство.

ABC отмечает, что Монтана - «дом» для подземных шахт межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, одной из потенциальных целей китайского шпионажа.

Политолог Малкольм Дэвис заявил порталу, что целью шара был перехват радиопередач, их анализ и отправка обратно в Китай.