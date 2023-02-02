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23 минуты назад

Сурок Фил предсказал американцам позднюю весну

Елена Прошина

Знаменитый сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал, что в этом году весна в США наступит позже обычного. Трансляция ежегодного предсказания доступна на YouTube-канале Associated Press.

Сурок Фил предсказал американцам позднюю весну
Фото: TACC/Barry Reeger/APTACC/Barry Reeger/AP

Наступление весны предсказывают по поведению животного. Если сурок пугается своей тени и убегает обратно в жилище, то зима продлится ещё полтора месяца. А если животное не замечает своей тени, то весна наступит быстрее.

«Я увидел свою тень и, как ни меряйте, вас ждёт ещё шесть недель зимы», – заявил от имени сурка представитель объединения жителей, соблюдающих традицию.

При этом полное сурка Фила звучит как «Панксатони Фил, провидец из провидцев, мудрейший из мудрецов, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды».

Такая традиция пришла в США вместе с иммигрантами из Германии. Только у них этими предсказаниями занимался барсук. Однако в Пенсильвании барсуки не водятся, поэтому переселенцы заменили их на сурков.

Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждёт москвичей в феврале.

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