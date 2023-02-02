Москвичам рассказали о погоде в феврале

«Для первой половины февраля ещё характерны такие морозцы. В ночные часы температура будет колебаться где-то в пределах -10, -15°. Это самое низкое, что ожидается до середины месяца. А дневная температура тоже будет отрицательная, где-то в пределах -3, -8°», – рассказала Позднякова.

При этом в первые недели февраля, уточняет метеоролог, погода в Москве и Подмосковье будет комфортная, а появляющееся солнце будет напоминать о скорой весне. «Даже эта волна холодного воздуха, которая начнется на следующей неделе, не будет продолжительной и не будет утомительной», – добавила она.