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30 минут назад

Метеоролог рассказала, какая погода ждет Москву в феврале

Елена Прошина

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о том, какую погоду стоит ждать жителям Москвы в феврале. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Москвичам рассказали о погоде в феврале
Фото: ТАССТАСС

По словам эксперта, на следующей неделе Москву и Подмосковье ждёт похолодание, лёгкие морозы и небольшой снег.

«Для первой половины февраля ещё характерны такие морозцы. В ночные часы температура будет колебаться где-то в пределах -10, -15°. Это самое низкое, что ожидается до середины месяца. А дневная температура тоже будет отрицательная, где-то в пределах -3, -8°», – рассказала Позднякова.

При этом в первые недели февраля, уточняет метеоролог, погода в Москве и Подмосковье будет комфортная, а появляющееся солнце будет напоминать о скорой весне. «Даже эта волна холодного воздуха, которая начнется на следующей неделе, не будет продолжительной и не будет утомительной», – добавила она.

Ранее синоптик рассказала, от чего зависит ощущение погоды.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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