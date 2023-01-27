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31 минуту назад

СМИ: Байден не исключает военного решения конфликта с Ираном

Елена Прошина

Неназванный представитель Белого дома сообщил телеканалу Al-Hadath, что Президент США Джо Байден не исключает военный сценарий в отношениях с Ираном. Об этом пишет ТАСС.

В США допустили военное решение конфликта с Ираном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Президент Байден не будет исключать военного выбора (в отношениях) с Ираном», – заявил он.

Собеседник также добавил, что президент США «стремится вернуться к ядерному соглашению, но время не кажется подходящим». По словам представителя Белого дома, на текущий момент переговоры с Тегераном «не являются для Вашингтона приоритетом».

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Ранее Байден заявил, что ядерная сделка с Ираном мертва. «Она мертва, но мы об этом не объявим. Долгая история», – заявил Байден во время общения «на полях» предвыборного митинга в Калифорнии.

В мире,Джозеф Байден,
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