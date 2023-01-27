В США допустили военное решение конфликта с Ираном

Неназванный представитель Белого дома сообщил телеканалу Al-Hadath, что Президент США Джо Байден не исключает военный сценарий в отношениях с Ираном. Об этом пишет ТАСС.

«Президент Байден не будет исключать военного выбора (в отношениях) с Ираном», – заявил он.

Собеседник также добавил, что президент США «стремится вернуться к ядерному соглашению, но время не кажется подходящим». По словам представителя Белого дома, на текущий момент переговоры с Тегераном «не являются для Вашингтона приоритетом».