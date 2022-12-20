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28 минут назад

Байден: ядерная сделка с Ираном мертва

Елена Прошина

Президент США Джо Байден заявил, что ядерная сделка с Ираном мертва, но официально об этом объявлять не будут. Об этом сообщает Axios.

Байден: ядерная сделка с Ираном мертва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Она мертва, но мы об этом не объявим. Долгая история», – заявил Байден во время общения с людьми «на полях» предвыборного митинга в Калифорнии.

При этом официально Белый дом продолжает участие в переговорах, которые направлены на восстановление сделки, от которой в своё время отказался бывший президент США Дональд Трамп.

Всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе в 2015 году подписали Иран, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и США. Согласно соглашению, Тегеран должен был прекратить свои ядерные испытания, если Запад снимет со страны санкции. Однако в 2018 году США в вышли из сделки, после чего Белый дом ввел большое количество новых санкций против Ирана. С 2021 года переговоры по восстановлению ядерной сделки снова возобновились.

Ранее стало известно, что на этой неделе Джо Байден собирается подписать оборонный бюджет США в 850 миллиардов долларов.

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