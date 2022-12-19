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11 минут назад

Белый дом: Байден на этой неделе подпишет оборонный бюджет США в $850 млрд

Газета.Ru

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что президент США Джо Байден на этой неделе подпишет оборонный бюджет США, который составит порядка $850 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

Белый дом: Байден на этой неделе подпишет оборонный бюджет США в $850 млрд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он подпишет его позднее на этой неделе», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что Сенат конгресса Соединенных Штатов утвердил военный бюджет Пентагона на 2023 год в размере $847,3 млрд.

Из 100 сенаторов за выделение рекордной суммы вооруженным силам проголосовали 79. Проект военного бюджета вырос с $778 млрд в 2022 году до почти $850 млрд, при этом отдельными статьями расходов предусматривается сдерживание России и Китая.

Также инициатива подразумевает выделение не менее $800 млн на помощь по обеспечению безопасности Украине и $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе в отношении России.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,Пентагон,
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