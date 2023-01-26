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42 минуты назад

Международный валютный фонд хочет отправить Украине 16 миллиардов долларов помощи

Елена Прошина

Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность отправить Украине многолетний пакет помощи на сумму до 16 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

МВФ хочет отправить Украине 16 миллиардов долларов помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отправленные деньги, по мнению МВФ, должны помочь справиться с потребностями Украины, а также повлиять на увеличение международного финансирования. Отмечается, что реализация инициативы зависит от нескольких условий, в числе которых одобрение странами G7, а также мнение кредиторов Украины.

Ранее в Пентагоне заявили, что Запад не собирается замедлять темп оказания военной помощи Украине, потому что сейчас в конфликте наступил «решающий момент».

В мире,Международный валютный фонд,Пентагон,
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