МВФ хочет отправить Украине 16 миллиардов долларов помощи

Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность отправить Украине многолетний пакет помощи на сумму до 16 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отправленные деньги, по мнению МВФ, должны помочь справиться с потребностями Украины, а также повлиять на увеличение международного финансирования. Отмечается, что реализация инициативы зависит от нескольких условий, в числе которых одобрение странами G7, а также мнение кредиторов Украины.
Ранее в Пентагоне заявили, что Запад не собирается замедлять темп оказания военной помощи Украине, потому что сейчас в конфликте наступил «решающий момент».