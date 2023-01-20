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58 минут назад

В Пентагоне рассказали о темпах военной помощи Украине

Елена Прошина

Запад не намерен замедлять темпы оказания военной помощи Украине, так как уверен, что сейчас в боевых действиях на территории страны наступил «решающий момент». Такое заявление сделал глава Минобороны США Ллойд Остин. Его слова приводит ТАСС.

В Пентагоне рассказали о темпах военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как сказал президент США Джо Байден, это решающее десятилетие для мира и это решающий момент для стремления Украины защитить себя. Эта контактная группа не будет сбавлять темп», — сказал Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданного Вашингтоном и его союзниками объединения по поддержке Киева, прошедшей на авиабазе Рамштайн в Германии.

Пентагон заявил о решающем моменте в конфликте на Украине

Он отметил, что главными вопросами повестки встречи группы стали поставки Украине средств ПВО, бронетехники и их синхронизация. Также Остин анонсировал передачу Нидерландами Киеву ракет и пусковых установок Patriot. При этом, говоря о поставках США Abrams и Германией Leopard, он сказал, что таких решений пока нет.

В мире,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Пентагон,
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