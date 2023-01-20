В Пентагоне рассказали о темпах военной помощи Украине

Запад не намерен замедлять темпы оказания военной помощи Украине, так как уверен, что сейчас в боевых действиях на территории страны наступил «решающий момент». Такое заявление сделал глава Минобороны США Ллойд Остин. Его слова приводит ТАСС.
«Как сказал президент США Джо Байден, это решающее десятилетие для мира и это решающий момент для стремления Украины защитить себя. Эта контактная группа не будет сбавлять темп», — сказал Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданного Вашингтоном и его союзниками объединения по поддержке Киева, прошедшей на авиабазе Рамштайн в Германии.
Он отметил, что главными вопросами повестки встречи группы стали поставки Украине средств ПВО, бронетехники и их синхронизация. Также Остин анонсировал передачу Нидерландами Киеву ракет и пусковых установок Patriot. При этом, говоря о поставках США Abrams и Германией Leopard, он сказал, что таких решений пока нет.