В Пентагоне рассказали о темпах военной помощи Украине

«Как сказал президент США Джо Байден, это решающее десятилетие для мира и это решающий момент для стремления Украины защитить себя. Эта контактная группа не будет сбавлять темп», — сказал Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданного Вашингтоном и его союзниками объединения по поддержке Киева, прошедшей на авиабазе Рамштайн в Германии.