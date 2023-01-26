В Японии разгорелся скандал вокруг сына премьер-министра

Сын премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сётаро, работающий личным секретарем по политическим вопросам отца, попал в скандал с использованием служебного автомобиля для туристических поездок во время европейской командировки главы японского правительства. Об этом сообщает Daily Shincho.
«Это стало острой темой, что поведение Сётаро, который сопровождал (премьер-министра), уж слишком походило на экскурсионную поездку», – цитирует издание источники, знакомые с ситуацией.
По имеющейся информации, Сётаро использовал служебный автомобиль для поездок по туристическим объектам Парижа, а также «заявил, что он будет ужинать в бистро».
«В Лондоне также был получен запрос "на осмотр достопримечательностей", и он взял автомобиль посольства для посещения Биг-Бена, Букингемского дворца и даже остановился в Harrods», – рассказал собеседник Daily Shincho.
Кроме того, во время пребывания японской делегации в Канаде. Во время пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского правительства Сэйдзи Кихара заявил, что знает о ситуации со служебными автомобилями, но отказался поделиться деталями инцидента. При этом другой заместитель генсекретаря кабмина Ёсихико Исодзаки сказал, что «будет проведена проверка целесообразности использования служебных автомобилей».
Ранее премьер Японии заявил, что хочет заключить мир с Россией.