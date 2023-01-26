В Японии разгорелся скандал вокруг сына премьер-министра

Сын премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сётаро, работающий личным секретарем по политическим вопросам отца, попал в скандал с использованием служебного автомобиля для туристических поездок во время европейской командировки главы японского правительства. Об этом сообщает Daily Shincho.

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«Это стало острой темой, что поведение Сётаро, который сопровождал (премьер-министра), уж слишком походило на экскурсионную поездку», – цитирует издание источники, знакомые с ситуацией.

По имеющейся информации, Сётаро использовал служебный автомобиль для поездок по туристическим объектам Парижа, а также «заявил, что он будет ужинать в бистро».

«В Лондоне также был получен запрос "на осмотр достопримечательностей", и он взял автомобиль посольства для посещения Биг-Бена, Букингемского дворца и даже остановился в Harrods», – рассказал собеседник Daily Shincho.

Кроме того, во время пребывания японской делегации в Канаде. Во время пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского правительства Сэйдзи Кихара заявил, что знает о ситуации со служебными автомобилями, но отказался поделиться деталями инцидента. При этом другой заместитель генсекретаря кабмина Ёсихико Исодзаки сказал, что «будет проведена проверка целесообразности использования служебных автомобилей».