Япония намерена заключить мирное соглашение с Россией, несмотря на сложные отношения с Москвой. Об этом заявил в своей программной речи на открывшейся сессии парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет РИА Новости.

По его словам, Токио сохраняет курс на проведение переговоров с Москвой.

«Несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, наша страна по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с тем, чтобы, решив территориальный вопрос, заключить мирный договор», - подчеркнул глава кабинета министров Японии.

Ранее Япония в своей «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией. Кроме того, впервые с 2011 года в книге появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». При этом Москва не раз подчеркивала, что Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России.