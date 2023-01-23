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1 час назад

Премьер Японии заявил о желании заключить мир с Россией

Алиса Селезнёва

Япония намерена заключить мирное соглашение с Россией, несмотря на сложные отношения с Москвой. Об этом заявил в своей программной речи на открывшейся сессии парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет РИА Новости.

По его словам, Токио сохраняет курс на проведение переговоров с Москвой.

«Несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, наша страна по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с тем, чтобы, решив территориальный вопрос, заключить мирный договор», - подчеркнул глава кабинета министров Японии.

Ранее Япония в своей «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией. Кроме того, впервые с 2011 года в книге появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». При этом Москва не раз подчеркивала, что Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России.

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Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

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