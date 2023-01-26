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24 минуты назад

В ВОЗ заявили, что «экспорт» COVID-19 из Китая сейчас вряд ли опасен для России

RT на русскомиещё 3

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что «экспорт» COVID-19 из Китая сейчас вряд ли опасен для России, если только он не совпадёт с появлением нового варианта коронавируса.

В ВОЗ сделали заявление об опасности «экспорта» COVID из Китая для РФ
Фото: ТАССТАСС

Об этом она сообщила, комментируя риск ухудшения эпидемиологической ситуации в России в связи с открытием границ КНР.

Отмечается, что циркулирующие в Китае варианты совпадают с теми, которые уже ранее находились и продолжают циркулировать в европейском регионе и в России.

«По оценке ВОЗ и оценке ECDC, эти варианты в настоящее время не меняют степень риска», — сказала Вуйнович.

По её словам, необходимо и дальше постоянно соблюдать бдительность и надзор.

Ранее сообщалось, что безвизовые поездки из Приморья в КНР могут быть разрешены восьмого февраля.

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Также руководитель терапевтической клиники «ЕМС» Владимир Сибирский объяснил, почему COVID-19 не стал сезонным.

В мире,Общество,Мелита Вуйнович,ВОЗ,
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