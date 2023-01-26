В ВОЗ сделали заявление об опасности «экспорта» COVID из Китая для РФ

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что «экспорт» COVID-19 из Китая сейчас вряд ли опасен для России, если только он не совпадёт с появлением нового варианта коронавируса.
Об этом она сообщила, комментируя риск ухудшения эпидемиологической ситуации в России в связи с открытием границ КНР.
Отмечается, что циркулирующие в Китае варианты совпадают с теми, которые уже ранее находились и продолжают циркулировать в европейском регионе и в России.
«По оценке ВОЗ и оценке ECDC, эти варианты в настоящее время не меняют степень риска», — сказала Вуйнович.
По её словам, необходимо и дальше постоянно соблюдать бдительность и надзор.
Ранее сообщалось, что безвизовые поездки из Приморья в КНР могут быть разрешены восьмого февраля.
Также руководитель терапевтической клиники «ЕМС» Владимир Сибирский объяснил, почему COVID-19 не стал сезонным.