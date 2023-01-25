Шольц рассказал о разговоре с Зеленским после решения о поставках танков

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о состоявшемся разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Шольц сообщил во время своего выступления в бундестаге.
«Незадолго до того, как я пришел сюда, я поговорил с украинским президентом Зеленским и обсудил текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать», – сказал Шольц.
Он добавил, что конфликт на Украине стал поворотным моментом для всего мира, а поставка танков Киеву основывается на тесном сотрудничестве с партнёрами.
При этом Зеленский также поблагодарил Шольца за принятое решение.
«Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии», – написал президент Украины в своих социальных сетях.
Ранее стало известно, что Германия согласна отправить украинским военным партию танков Leopard 2A6.