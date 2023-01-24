СМИ: ФРГ намеревается поставить Украине роту танков Leopard 2A6

Германия намеревается отправить украинским военным роту танков Leopard 2A6, рассказал в статье для журнала Spiegel обозреватель Кристоф Хикманн.

Хикманн уточнил, что после многомесячных споров канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о поставках боевых танков в Украину.

По его данным, союзники, в том числе из Скандинавии, также стремятся поставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Эксперт отметил, что федеральное правительство может предоставить разрешение на экспорт танков этого типа, которые принадлежат другим государствам.

Кроме того, пояснил обозреватель, США рассматривают возможность поставки значительного количества основных боевых танков Abrams. Франция также намеревается отправить танки на Украину.

Решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные консультации в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне, предположил Хикманн.

Шольц всегда подчеркивал, напомнил автор статьи, что будет поставлять тяжелую бронетехнику только совместно с другими странами, такими как США.