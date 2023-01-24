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9 минут назад

СМИ: ФРГ намеревается поставить Украине роту танков Leopard 2A6

Илья Родин

Германия намеревается отправить украинским военным роту танков Leopard 2A6, рассказал в статье для журнала Spiegel обозреватель Кристоф Хикманн.

СМИ: ФРГ намеревается поставить Украине роту танков Leopard 2A6
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хикманн уточнил, что после многомесячных споров канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о поставках боевых танков в Украину.

По его данным, союзники, в том числе из Скандинавии, также стремятся поставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

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Эксперт отметил, что федеральное правительство может предоставить разрешение на экспорт танков этого типа, которые принадлежат другим государствам.

Кроме того, пояснил обозреватель, США рассматривают возможность поставки значительного количества основных боевых танков Abrams. Франция также намеревается отправить танки на Украину.

Решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные консультации в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне, предположил Хикманн.

Шольц всегда подчеркивал, напомнил автор статьи, что будет поставлять тяжелую бронетехнику только совместно с другими странами, такими как США.

По данным журнала, немецкие танки Leopard будут направлены со складов Бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов.

Армия,Олаф Шольц,
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