В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
25 минут назад

Эксперт объяснил перенос даты выборов президента Турции

Семён Капранов
Алексей Образцовэксперт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится как можно быстрее разыграть имеющиеся у него политические козыри, пока представители турецкой оппозиции не могут определиться с единым кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов, комментируя перенос сроков президентских выборов в Турции с 18 июня на 14 мая 2023 года.

Господин Эрдоган ловко и успешно разыграл по всем направлениям те политические козыри, которые пришли к нему в руки. Но полной уверенности или даже 90-процентной гарантии победы на выборах у него нет. Ранее партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы во всех городах-миллионниках Турции, и этот "страшный сон" до сих пор у него перед глазами. В этом случае его действия стандартны, так поступают все - хоть в Америке, хоть в Турции: пока есть предвыборные козыри - их надо разыгрывать как можно быстрее, иначе они просто забудутся.

Пока что турецкая оппозиция, прежде всего Народно-республиканская партия и поддерживающие ее силы, не смогла окончательно консолидироваться. Она не может определиться с единым кандидатом, который выступит против Эрдогана. И турецкий президент хочет этим воспользоваться - пока у них раздрай, он хочет разыграть свои преимущества. Если бы закон позволял, то он назначил бы выборы и на завтра.
Алексей Образцов
Алексей ОбразцовВедущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист
Видео дня

Представители турецкой оппозиции не могут выдвинуть единого кандидата для участия в выборах главы государства из-за личных амбиций лидеров политических объединений и партий, отметил собеседник Рамблера.

"Если бы они смогли выдвинуть единого кандидата и честно на него отработать, то ситуация для Эрдогана была бы не очень завидной. Но они до сих пор не могут сказать, какой кандидат пойдет на выборы от оппозиции. И это сильно снижает их шансы на политическую победу на выборах", — заявил Образцов.

Он подчеркнул, что на фоне предстоящих выборов главы государства Эрдоган активно высказывается по теме отношений Турции и России.

"Тема России не может не подниматься, конечно об этом говорят. Но когда Эрдоган договаривается о создании хаба для продажи российского газа или о продлении зерновой сделки, то он делает это не потому, что думает об имидже России на международной арене или печется о благополучии стран Африки. Нет - он набирает себе в руки козыри, которые предъявит в ходе предвыборной кампании. Он хочет показать себя прагматичным политиком, думающем о Турции и готовым дружить со всеми, если это идет во благо республике", — заявил аналитик, добавив, что турецкие эксперты ожидают победы Эрдогана на предстоящих выборах.

Ранее Эрдоган заявил, что выборы президента Турции, а также парламентские выборы пройдут в республике 14 мая. Изначально выборы главы государства планировали провести 18 июня.

В мире,Алексей Образцов,Реджеп Эрдоган,Народно-республиканская партия,ВШЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители