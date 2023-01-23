Эксперт объяснил перенос даты выборов президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится как можно быстрее разыграть имеющиеся у него политические козыри, пока представители турецкой оппозиции не могут определиться с единым кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов, комментируя перенос сроков президентских выборов в Турции с 18 июня на 14 мая 2023 года.
Представители турецкой оппозиции не могут выдвинуть единого кандидата для участия в выборах главы государства из-за личных амбиций лидеров политических объединений и партий, отметил собеседник Рамблера.
"Если бы они смогли выдвинуть единого кандидата и честно на него отработать, то ситуация для Эрдогана была бы не очень завидной. Но они до сих пор не могут сказать, какой кандидат пойдет на выборы от оппозиции. И это сильно снижает их шансы на политическую победу на выборах", — заявил Образцов.
Он подчеркнул, что на фоне предстоящих выборов главы государства Эрдоган активно высказывается по теме отношений Турции и России.
"Тема России не может не подниматься, конечно об этом говорят. Но когда Эрдоган договаривается о создании хаба для продажи российского газа или о продлении зерновой сделки, то он делает это не потому, что думает об имидже России на международной арене или печется о благополучии стран Африки. Нет - он набирает себе в руки козыри, которые предъявит в ходе предвыборной кампании. Он хочет показать себя прагматичным политиком, думающем о Турции и готовым дружить со всеми, если это идет во благо республике", — заявил аналитик, добавив, что турецкие эксперты ожидают победы Эрдогана на предстоящих выборах.
Ранее Эрдоган заявил, что выборы президента Турции, а также парламентские выборы пройдут в республике 14 мая. Изначально выборы главы государства планировали провести 18 июня.