Эксперт объяснил перенос даты выборов президента Турции

"Тема России не может не подниматься, конечно об этом говорят. Но когда Эрдоган договаривается о создании хаба для продажи российского газа или о продлении зерновой сделки, то он делает это не потому, что думает об имидже России на международной арене или печется о благополучии стран Африки. Нет - он набирает себе в руки козыри, которые предъявит в ходе предвыборной кампании. Он хочет показать себя прагматичным политиком, думающем о Турции и готовым дружить со всеми, если это идет во благо республике", — заявил аналитик, добавив, что турецкие эксперты ожидают победы Эрдогана на предстоящих выборах.