Эрдоган назвал дату проведения президентских выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы главы государства и парламентские выборы в республике пройдут 14 мая. Выступление турецкого лидера транслировал телеканал TRT.

«Призываю представителей нашей молодежи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая», — заявил он.

Изначально выборы президента Турции планировали провести 18 июня.

Ранее британская газета The Economist указала, что Эрдоган может потерять свой пост в случае, если следующие президентские выборы пройдут честно. Издание напоминает, что возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) стремительно теряет свою прежнюю популярность