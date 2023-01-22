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32 минуты назад

Эрдоган назвал дату проведения президентских выборов

Lenta.ruиещё 5

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы главы государства и парламентские выборы в республике пройдут 14 мая. Выступление турецкого лидера транслировал телеканал TRT.

Эрдоган назвал дату проведения президентских выборов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Призываю представителей нашей молодежи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая», — заявил он.

Изначально выборы президента Турции планировали провести 18 июня.

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Ранее британская газета The Economist указала, что Эрдоган может потерять свой пост в случае, если следующие президентские выборы пройдут честно. Издание напоминает, что возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) стремительно теряет свою прежнюю популярность

Летом 2022 года Эрдоган выдвинул свою кандидатуру от объединения «Альянс народа», в которое вошли ПСР и Партия националистического движения (ПНД).

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