В США введут санкции против ЧВК «Вагнер»

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом признаёт группу «Вагнер» международной преступной организацией и собирается принять против неё санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Минфин признает "Вагнер" международной преступной организацией», – сказал он.

Кирби также отметил, что санкции введут на следующей неделе. Они будут направлены как против группы, так и против «сети её поддержки на многих континентах».