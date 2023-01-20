В США введут санкции против ЧВК «Вагнер»

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом признаёт группу «Вагнер» международной преступной организацией и собирается принять против неё санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Минфин признает "Вагнер" международной преступной организацией», – сказал он.
Кирби также отметил, что санкции введут на следующей неделе. Они будут направлены как против группы, так и против «сети её поддержки на многих континентах».
Ранее Джон Кирби резко осудил высказывание главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором последний сравнил действия США с действиями Адольфа Гитлера. По его словам, высказывание Лаврова настолько абсурдно, что его следует воспринимать исключительно как оскорбление.