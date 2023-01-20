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22 минуты назад

В США введут санкции против ЧВК «Вагнер»

Елена Прошина

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом признаёт группу «Вагнер» международной преступной организацией и собирается принять против неё санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США введут санкции против ЧВК «Вагнер»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Минфин признает "Вагнер" международной преступной организацией», – сказал он.

Кирби также отметил, что санкции введут на следующей неделе. Они будут направлены как против группы, так и против «сети её поддержки на многих континентах».

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Ранее Джон Кирби резко осудил высказывание главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором последний сравнил действия США с действиями Адольфа Гитлера. По его словам, высказывание Лаврова настолько абсурдно, что его следует воспринимать исключительно как оскорбление.

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