В Белом доме резко ответили на слова Лаврова о «русском вопросе»

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Лавров заявил, что намерения США создать альянс для борьбы с Россией сравнимы с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера. Он добавил, что США выражают готовность окончательно решить «русский вопрос».

Джон Кирби считает, что высказывание российского министра до такой степени «абсурдно», что его следует воспринимать исключительно как оскорбление, так как он действительно ставит знак равно между нынешним конфликтом и событиями Холокоста.

Лавров сравнил действия США с поступками Наполеона и Гитлера, подводя итоги работы министерства иностранных дел за 2022 год. Он написал, что намерение западных стран решить «русский вопрос» очевидно, так как высокопоставленные лица за границей открыто выражают надежду на «стратегическое поражение» России на Украине.