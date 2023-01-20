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35 минут назад

Чихуахуа Спайк стала самой старой собакой в мире

Елена Прошина

23-летняя чихуахуа из Огайо попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая собака в мире. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Чихуахуа Спайк стала самой старой собакой в мире
Фото: Книга рекордов ГиннессаКнига рекордов Гиннесса

Хозяйка нашла Сайка брошенным в 2009 году.

«У него была обрита спина, на шее были пятна крови от цепи или веревки. Он был в плохом состоянии», – рассказала Рита Кимбэлл, хозяйка Спайка.

Женщина приютила пса, и теперь они живут вместе уже 13 лет.

По словам Риты, собака сразу освоилась в новом доме. Несмотря на звание самой старой собаки в мире, Спайк ежедневно просыпается в семь утра вместе с хозяйкой и выходит на утреннюю прогулку по семейной ферме. Рита рассказала, что за свою долгую жизнь Спайк успел пережить несколько нападений животных, но всегда быстро восстанавливался, невзирая на полученные травмы.

«Спайк добродушный, но поскольку он почти слепой и плохо слышит, он иногда становится раздражительным и просто хочет, чтобы его оставили в покое», – рассказала владелица Спайка.

Она также добавила, что её питомец любит долго гулять, играть с другими животными и мыться по субботам.

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