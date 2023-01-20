В Австралии нашли крупнейшую в мире жабу

На севере Австралии обнаружили огромную тростниковую жабу весом почти в 3 килограмма. Об этом сообщает местный телеканал ABC.
Жаба была обнаружена сотрудниками департамента окружающей среды штата Квинсленд, когда они расчищали тропу в национальном парке Конуэй.
«Перед нами на дороге ползла змея, <…> поэтому мы остановились, чтобы пропустить ее, и вышли из машины, а прямо рядом с нами была эта огромная тростниковая жаба», – рассказала смотрительница парка Кайли Грей.
Она также добавила, что животное выглядело как «футбольный мяч с ногами».
Находку назвали Toadzilla (Жабзилла). В длину амфибия достигает более четверти метра и весит 2,7 килограмм, что делает Жабзиллу самой большой жабой в мире – предыдущая рекордсменка была обнаружена в 1991 году и весила 2,65 килограмм.
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