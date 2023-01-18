Байден отреагировал на крушение вертолета в Броварах

Президент США Джо Байден выразил свои соболезнования в связи с падением вертолёта в Киевской области, в результате которого погибли 14 человек. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Байден выразил слова поддержки всем пострадавшим, а также их семьям.
«Джилл и я направляем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в трагической катастрофе. <...> Наши сердца также с десятками убитых или раненых мирных жителей, в том числе с драгоценными детьми, и их семьями. Мы скорбим вместе со всеми, кто скорбит об этой душераздирающей трагедии», – сообщил он.
Байден также добавил, что США будут поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется.
19 января в городе Бровары Киевской области упал и взорвался вертолёт. Жертвами трагедии стали 14 человек.