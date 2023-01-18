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45 минут назад

Байден отреагировал на крушение вертолета в Броварах

Елена Прошина

Президент США Джо Байден выразил свои соболезнования в связи с падением вертолёта в Киевской области, в результате которого погибли 14 человек. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден отреагировал на крушение вертолета в Броварах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Байден выразил слова поддержки всем пострадавшим, а также их семьям.

«Джилл и я направляем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в трагической катастрофе. <...> Наши сердца также с десятками убитых или раненых мирных жителей, в том числе с драгоценными детьми, и их семьями. Мы скорбим вместе со всеми, кто скорбит об этой душераздирающей трагедии», – сообщил он.

Байден также добавил, что США будут поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется.

Названа возможная причина крушения вертолета под Киевом

19 января в городе Бровары Киевской области упал и взорвался вертолёт. Жертвами трагедии стали 14 человек.

В мире,Джозеф Байден,
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