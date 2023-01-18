Байден отреагировал на крушение вертолета в Броварах

«Джилл и я направляем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в трагической катастрофе. <...> Наши сердца также с десятками убитых или раненых мирных жителей, в том числе с драгоценными детьми, и их семьями. Мы скорбим вместе со всеми, кто скорбит об этой душераздирающей трагедии», – сообщил он.