Утром в среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области рядом с детским садом упал вертолёт и произошел взрыв. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представителя областной полиции.

Официальный информации о жертвах и пострадавших пока нет. kp.ua сообщает о пяти пострадавших.

«Страна.ua» опубликовала видео с места происшествия, на них видно, что рядом с детским садом начался пожар.

В офисе президента Украины заявили, что в Броварах «на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат».