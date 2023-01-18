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13 минут назад

Дуда рассказал о требовании Зеленского к НАТО

Елена Прошина

Во время всемирного экономического форума в Давосе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его коллега из Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО гарантий безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дуда рассказал о требовании Зеленского к НАТО
Фото: ТАСС / EPAТАСС / EPA

«Мы говорили о будущем саммите НАТО в Вильнюсе и сказали Владимиру Зеленскому, что можем его заверить, что двери НАТО все еще открыты для Украины, что мы поддерживаем будущее членство в НАТО. Владимир сказал: ребята спасибо, я благодарен, но честно говоря, я не хочу слышать ту же историю еще раз, мне нужны гарантии. Я могу понять, что сейчас вы не можете согласиться на полное членство в НАТО, потому что мы в войне, исходя из 5 статьи Североатлантического договора это невозможно, но мне нужны гарантии для моей страны, мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста поговорите с членами альянса, потому что это нужно нам немедленно», – сказал Дуда.

Президент Польши также добавил, что Зеленский рассчитывает получить гарантии от НАТО уже во время вильнюсского саммита. По словам Дуды, такой шаг был бы важным успехом НАТО и Украины.

Столтенберг: НАТО и США истощили свои военные запасы из-за Украины

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы оправданным исходом конфликта.

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