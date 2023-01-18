Дуда рассказал о требовании Зеленского к НАТО

«Мы говорили о будущем саммите НАТО в Вильнюсе и сказали Владимиру Зеленскому, что можем его заверить, что двери НАТО все еще открыты для Украины, что мы поддерживаем будущее членство в НАТО. Владимир сказал: ребята спасибо, я благодарен, но честно говоря, я не хочу слышать ту же историю еще раз, мне нужны гарантии. Я могу понять, что сейчас вы не можете согласиться на полное членство в НАТО, потому что мы в войне, исходя из 5 статьи Североатлантического договора это невозможно, но мне нужны гарантии для моей страны, мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста поговорите с членами альянса, потому что это нужно нам немедленно», – сказал Дуда.