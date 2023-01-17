Киссинджер изменил мнение о вступлении Украины в НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы оправданным исходом конфликта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Киссинджер также отметил, что раньше выступал против вступления Украины в НАТО, так как опасался возможных последствий. Однако теперь, по его словам, эти последствия уже наступили.
«Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины в таких условиях больше не имеет смысла», – сказал он.
Кроме того, бывший госсекретарь считает, что НАТО необходимо предоставить Украине гарантии, чтобы принятие Киева в альянс было оправданным.
Напомним, что 8 января Киссинджер заявил, что считает нейтральный статус Украины путём разрешения конфликта.