Киссинджер изменил мнение о вступлении Украины в НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы оправданным исходом конфликта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ .

Киссинджер также отметил, что раньше выступал против вступления Украины в НАТО, так как опасался возможных последствий. Однако теперь, по его словам, эти последствия уже наступили.