В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
37 минут назад

Киссинджер изменил мнение о вступлении Украины в НАТО

Елена Прошина

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы оправданным исходом конфликта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Киссинджер изменил мнение о вступлении Украины в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Киссинджер также отметил, что раньше выступал против вступления Украины в НАТО, так как опасался возможных последствий. Однако теперь, по его словам, эти последствия уже наступили.

Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал нейтральный статус Украины путем решения конфликта

«Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины в таких условиях больше не имеет смысла», – сказал он.

Кроме того, бывший госсекретарь считает, что НАТО необходимо предоставить Украине гарантии, чтобы принятие Киева в альянс было оправданным.

Напомним, что 8 января Киссинджер заявил, что считает нейтральный статус Украины путём разрешения конфликта.

В мире,Генри Киссинджер,НАТО,
66
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители