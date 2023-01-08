Решением украинского конфликта может стать признание нейтрального статуса Украины, написал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своей книге «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии». Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

Политик отметил, что «решением нынешнего конфликта должна быть нейтральная Украина».

Киссинджер уточнил, что вступление Украины в НАТО приведет к тому, что граница альянса приблизится к Москве еще больше. Расстояние составит «порядка 300 миль».

Соответственно, расширение блока «устранит стратегическую глубину, на которую всегда рассчитывала Россия».