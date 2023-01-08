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18 минут назад

Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал нейтральный статус Украины путем решения конфликта

Илья Родин

Решением украинского конфликта может стать признание нейтрального статуса Украины, написал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своей книге «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии». Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

Политик отметил, что «решением нынешнего конфликта должна быть нейтральная Украина».

Киссинджер уточнил, что вступление Украины в НАТО приведет к тому, что граница альянса приблизится к Москве еще больше. Расстояние составит «порядка 300 миль».

В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО

Соответственно, расширение блока «устранит стратегическую глубину, на которую всегда рассчитывала Россия».

Уточняется, что бывший госсекретарь не объяснил, каким именно способом может быть гарантирована безопасность Украины в качестве нейтрального государства.

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