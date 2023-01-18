ЕС потребует от Сербии ввести санкции против России

Европейский союз потребует от властей Сербии присоединиться к санкциям против России. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на Балканах».
Согласно резолюции Евросоюза, Сербии необходимо согласовывать свою внешнюю политику с линией альянса. Отмечается, что новые переговоры будут открыты «только тогда, когда Сербия укрепит свою приверженность реформам в области демократии и верховенства закона и продемонстрирует, что она полностью соответствует внешней политике ЕС».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что республике придется ввести санкции против России, если Запад окажет чрезмерное давление в этом вопросе.