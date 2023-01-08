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10 минут назад

Вучич не исключил введение антироссийских санкций из-за угроз Запада

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Pink, что республике предположительно придется ввести санкции против России. Он добавил, что это может быть обусловлено чрезмерным давлением со стороны западных стран.

«Если мне скажут: введите санкции [против России] завтра, может, мне и придется [это сделать] под угрозой чего-либо намного большего, чем давление», - признался Вучич.

Глава Сербии отметил, что республика в настоящее время осталась одной из немногих европейских стран, которые не ввели ограничительные меры против Москвы.

По его мнению, Белград таким образом показал свою отважность, решительность и независимость в принятии решений.

Вучич пояснил, что страны Запада в ближнесрочной перспективе могут усилить давление на Сербию по вопросам Косова и Метохии, а также введения антироссийских санкций.

Ранее глава Сербии сообщил, что руководство KFOR в вежливой форме отклонило запрос сербских властей на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию.

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