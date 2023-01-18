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30 минут назад

Гросси: миссия МАГАТЭ начала работу на Чернобыльской АЭС

Елена Прошина

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентство приступило к работе на Чернобыльской АЭС. Об этом Гросси сообщил в своих социальных сетях.

Гросси: миссия МАГАТЭ начала работу на Чернобыльской АЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил Миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши специалисты останутся на всех Украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности в эти чрезвычайно трудные и сложные времена», – написал он.

13 января Гросси заявил, что собирается посетить Украину, а МАГАТЭ планирует разместить двух-трех своих инспекторов на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях.

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