Гросси: миссия МАГАТЭ начала работу на Чернобыльской АЭС

«МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил Миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши специалисты останутся на всех Украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности в эти чрезвычайно трудные и сложные времена», – написал он.