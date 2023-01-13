СМИ: МАГАТЭ хочет разместить инспекторов на всех АЭС Украины

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен разместить международных инспекторов на всех АЭС страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Как уточняется, в ходе своего визита на Украину на следующей неделе Гросси планирует разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях. Кроме того, инспекторы побывают и на Чернобыльской АЭС.
На Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, представители международного агентства постоянно присутствуют уже несколько месяцев.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва надеется на то, что в ходе визита на Украину Рафаэля Гросси будет обсуждаться идея создания защитной зоны, в том числе на Запорожской АЭС.
Ранее Гросси рассказал, что сейчас на Запорожской АЭС осталась работать лишь треть сотрудников. Раньше на станции присутствовали 10 тысяч человек. Но сейчас остались лишь 3-4 тысячи сотрудников. Остальные люди покинули регион и возвращаться не планируют.