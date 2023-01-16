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1 час назад

Депутату Рады предъявили обвинения

Семён Капранов

Депутату Верховной Рады Украины предъявили обвинение в том, что он не внес в декларацию свой дом в Испании стоимостью в 190 тысяч евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Депутату Рады предъявили обвинения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«13 января 2023 НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) предъявили народному депутату Украины IX созыва обвинение во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год в части недвижимости за рубежом и средств на банковских счетах», – сказано в сообщении НАБУ.

Местные СМИ сообщают, что обвиняется депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов. Согласно материалам следствия, он не задекларировал двухэтажный жилой дом и парковочное место в испанской провинции Аликанте. Действия обвиняемого попадают под ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины «Декларирование недостоверной информации», максимальное наказание за которую составляет два года ограничения свободы.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Андрей Аксенов сложил мандат из-за подозрений в гражданстве России.

В мире,Артур Герасимов,Андрей Аксенов,Верховная Рада,
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