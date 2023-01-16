Депутату Рады предъявили обвинения

Депутату Верховной Рады Украины предъявили обвинение в том, что он не внес в декларацию свой дом в Испании стоимостью в 190 тысяч евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).